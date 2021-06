Stiri pe aceeasi tema

- O eclipsa de soare „inel de foc” a aparut joi pe cer in timp ce luna a blocat parțial soarele. A fost vizibila in multe parți ale emisferei nordice. Oamenii din intreaga lume au surprins spectacolul ceresc – prima dintre cele doua eclipse solare din acest an – cu cateva imagini uimitoare, potrivit CNN…

- Aceasta este cea de-a 16-a eclipsa de soare din secolul XXI . Eclipsa inelara de soare va traversa cerul din emisfera nordica pe o fașie de 500 de kilometri, din Canada pana in Siberia. Chiar daca este parțiala, specialiștii susțin ca eclipsa este periculoasa pentru ochi. Potrivit Observatorului…

- Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” a anuntat ca eclipsa va incepe cel mai devreme la ora 13:17, in nord-vest, si va avea ca acoperire maxima 2,1% din discul Soarelui.„Daca doriti sa o priviti va trebui sa folositi un filtru special, denumit Mylar, sau cel mai dens filtru de sudura. Prin…

- Solstițiul de vara 2021 sau Ziua Soarelui are loc luni, 21 iunie, fiind momentul in care incepe vara și din punct de vedere astronomic, nu doar calendaristic. Ziua de 21 iunie, atunci cand este solstițiul de vara 2021 este și ziua cea mai lunga din an. Mai exact, ziua in care ne vom bucura cel mai mult…

- O eclipsa partiala de soare va fi vizibila in aceasta saptamana Foto: Arhiva. O eclipsa partiala de soare va fi vizibila în aceasta saptamâna, în jumatatea de nord a tarii. Joi, 10 iunie, în jurul orei 13, ea va putea fi vazuta cel mai bine din Satu Mare, acolo unde…

- In luna mai, Venus si Mercur isi fac aparitia pe cerul de seara. Venus se vede mai greu la inceputul lunii, dar din ce in ce mai bine spre sfarsitul ei, si ramane pe cer pe tot parcursul verii si toamnei, potrivit specialistilor de la Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti.…

- Luna, satelitul natural al Pamantului, va putea fi observat, duminica, mai stralucitor si cu pana la 29% mai mare decat de obicei. Fenomenul este cunoscut sub numele de ”superluna”.Luna traverseaza constelatia Virgo, iar pe 28 martie, se produce faza de luna plina la ora 20:48, se arata pe site-ul Observatorului…

