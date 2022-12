Solstițiul de iarnă – începe iarna astronomică Debutul iernii astronomice 2022 are loc pe 21 decembrie, la ora 23 și 38 de minute, iar evenimentul este legat de mișcarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecința mișcarii reale a Pamantului in jurul Soarelui. In jurul datei de 21 decembrie (cel mai adesea), sau 22 decembrie (mai rar), are […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

- Solstițiul de iarna 2022 mai este cunoscut și drept solstițiul hibernal și corespunde cu cea mai scurta zi din an. In anumite țari și in funcție de calendarul folosit, solstițiul de iarna era considerat mijlocul iernii. In zilele noastre insa, este considerat inceputul iernii din punct de vedere astronomic.…