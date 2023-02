Stiri pe aceeasi tema

- Atac sangeros la Iași! Din primele informații, se pare ca o persoana ar fi fost impușcata. In aceste momente, in aproape tot orașul sunt echipaje de poliție. UPDATE 2 februarie, ora 07.17: Reprezentanții Unitații de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iași au transmis detalii despre…

- Echipa din Compartimentul de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic de Boli Infectioase " Sf. Parascheva"Iasi a devenit de doua zile familie pentru un bebelus prematur. Sugarul de numai 2 luni a fost transferat de la Spitalul Municipal din Pascani cu modificari importante ale functiei hepatice si suspiciune…

- In anii ’60 ”vindea” pe oua bilete copiilor sud-africani intr-un ”cinematograf” improvizat in cotețul de gaini al mamei; la 30 de ani era bancher Citibank la New York, iar acum, la 65 de ani, este responsabil de operațiunile din Romania, Grecia și Bulgaria ale lanțului Cineplexx. Harry Antonopoulos…

- Primarul Mihai Chirica s-a intalnit cu presedintele isaelian Isaac Herzog si a postat cateva imagini: "Am avut deosebita onoare de a avea ,miercuri 7 Decembrie , o intalnire personala cu Presedintele Statului Israel Excelenta Sa Domnul Isaac Herzog . Aceasta a avut loc la resedinta presedentiala din…

- Omul, in varsta de 65 de ani, se indrepta spre casa cand mai mulți caini l-au inconjurat și l-au atacat, intr-un loc public din Iași. Barbatul a fost pus la pamant și a incercat cat a putut sa se apere de furia animalelor, dar a suferit rani grave. Martorii au chemat un echipaj medical, iar barbatul…

- Primul caz de hipotermie a fost inregistrat in localitatea Pausesti, din județul Iași, iar pacientul avea o temperatura corporala de 27 de grade Celsius. A doua persoana, cea care a decedat, era o femeie de 75 de ani din Mogoșești, potrivit Agerpres . „Cand a fost gasit, pacientul avea o temperatura…

- „Aseara am stabilit toate principiile. Serviciile publice, companiile de apa, persoanele care au nevoie de aparate medicale, unde au un consum mai mare, familiile cu trei copii in sus, la solicitarea lor, pe declaratie pe proprie raspundere. Toate aceste amendamente le vom face in Parlament, saptamana…