Solidaritate de popor dezbinat Autor: Cornel NISTORESCU De luni, incepe o perioada cumplita. Nu doar de restricții. Se amplifica și neincrederea in cei care ne conduc. Și teama celor care trebuie sa se protejeze. Și numarul celor bolnavi. Inclusiv personalul medical va fi supus unor incercari care, in multe cazuri, vor merge pina la limita suportabilitații. In mod normal, ar trebui sa ne unim intr-o solidaritate de criza. Așa ne-am strins la cutremurul din 1977, la diferite inundații, la invadarea Cehoslovaciei de catre trupele sovietice. La fel, Romania s-a strins ca o mina incleștata in decembrie 1989. Ma tem ca de data… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a lansat miercuri seara, pe Facebook, un nou atac la adresa actualului guvern și a președintelui Iohannis pe care-i acuza în termeni duri ca nu iau masuri de urgenșa pentru stoparea pandemiei. Fostul președinte propune opt masuri pentru limitarea raspândirii coronavirusului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi lege pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Propunerea legislativa apartine…

- Facebook a lansat in Europa aplicatia sa de dating, numita Facebook Dating. Este un serviciu prin care vrea sa ii ajute pe utilizatori "sa-si gaseasca perechea", anunta reteaua de socializare. Aplicatia e disponibila in 32 de tari europene, inclusiv Romania.

- In plina perioada de pandemie de coronavirus, specialiștii vin cu noi date alarmante ce provoaca ingrijorare in Europa. Dupa ce in primele saptamani de toamna temperaturile au avut valori cu mult peste media celor normale pentru perioada la care ne aflam, specialiștii spun ca, incepand de weekendul…

- Astazi a fost anuntat cel mai grav bilant al epidemiei de coronavirus in tara noastra: aproape 3.000 de noi cazuri, 82 de decese si 612 pacienti la terapie intensiva. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania a avut, in ultima saptamana, cea mai mare crestere a numarului de cazuri…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, intr-o conferința de presa, ce a avut loc la Cotroceni, ca este posibil sa neașteptam la noi restricții, daca va crește numarul de infectari cu noul coronavirus. Iohannis a afirmat ca trebuie sa respectam masurile de prevenire a infectarii cu noul coronavirus.…

- In prima zi de campanie electorala, in Maramureș au fost prezenți Gelu Puiu, secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului, și Alin Dragulin, vicepreședinte Agenția Naționala pentru Arii Naționale Protejate. Prima vizita a fost la Baia Sprie, unde, alaturi de Ionel Bogdan, candidat PNL la președinția…

- In primul trimestru al anului, cand lumea s-a oprit din loc din cauza pandemiei, din Dolj au fost exportate marfuri de valoare mai mare fața de cele excportate in aceeași perioada a anului anterior. Pe primele trei luni ale anului 2020, Doljul a exportat marfuri in valoare de 891 milioane de euro. Volumul…