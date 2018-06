Solidaritate animală. Maimuţele au salvat viaţa unui leopard căzut într-o fântână de 8 metri VIDEO Un grup de maimute facea activitatile zilnice, asta insemnand mancatul de banane sau bataia cu banane. In timpul acestei zarve, au observat un leopard zbatandu-se in fundul unei fantani. Probabil ca daca ar fi incercat sa scoata singure felina ar fi sfarsit drept pranz pentru aceasta, dar maimutele au facut atata galagie ca au atras atentia oamenilor de prin apropiere. Acestia au salvat leopardul de la o moarte lenta lansand o operatiune de salvare ca a reusit. Incidentul s-a petrecut in Sikar, un mic oras din nord-vestul statului Rajastan, din India, situat la aproximativ 300… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

