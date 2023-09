Stiri pe aceeasi tema

- Travis King, soldatul american care a fugit in Coreea de Nord in iulie, este in custodia SUA si se indreapta spre casa dupa ce a fost expulzat de Coreea de Nord in China, informeaza Reuters.

- Phenianul a hotarat expulzarea soldatului american Travis King, care a trecut in Nord din Coreea de Sud in luna iulie, in timpul unui tur al zonei comune de securitate, informeaza presa de stat KCNA.

- Soldatul american care in luna iulie a intrat pe teritoriul Coreei de Nord, Travis King, a recunoscut ca a intrat ilegal pe teritoriul nord-coreean, a informat pentru prima oara miercuri, 16 august, agenția oficiala de presa nord-coreeana KCNA, citand un raport de la ancheta la care soldatul respectiv…

- Coreea de Nord a declarat ca soldatul american Travis King a ajuns pe teritoriul sau luna trecuta din cauza „tratamentelor inumane și a discriminarii rasiale” din armata. Soldatul a trecut in fuga granița din Coreea de Sud pe 18 iulie, in timp ce se afla intr-un tur ghidat al zonei demilitarizate.

- Administrația Biden dezbate daca sa-l desemneze pe Travis King, soldatul american care a intrat in Coreea de Nord luna trecuta, drept prizonier de razboi. Inca nu a fost luata nici o decizie finala, statutul lui King este in continuare AWOL - absent without official leave (absent fara concediu oficial),…

- Coreea de Nord a confirmat custodia lui Travis King, in primul sau raspuns la solicitarile de informații despre locul in care se afla soldatul american, a declarat Comandamentul ONU, informeaza BBC.

- Departamentul de Stat al SUA nu a avut nicio comunicare substanțiala cu Coreea de Nord de cand soldatul american Travis King a trecut in Nord saptamana trecuta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller, reporterilor, conform Reuters. Miller a spus ca de la Washington…

- Statele Unite au indicat miercuri ca inca nu au stiri despre soldatul american care ar fi inchis in Coreea de Nord dupa ce a trecut granita in timpul unei calatorii turistice in Zona Demilitarizata (DMZ), scrie AFP, citat de Agerpres."Continuam sa lucram impreuna cu ONU pentru a determina starea…