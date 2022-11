(VIDEO) Momentul în care terorista pune bomba în Istanbul

Presa turcă a prezentat momentul în care terorista de origine siriană a pus o bombă în Istanbul, ucigând 6 oameni și rănind alți peste 80. #Turkish media showed the moment when a terrorist planted a bomb in #Istanbul . pic.twitter.com/X6eFUQE51w — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2022… [citeste mai departe]