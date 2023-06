Soldați ucraineni castrați de trupele ruse: 'E mai rău ca în iad' Trupele ruse castreaza prizonierii de razboi ucraineni cu cuțite de buzunar, povestesc supraviețuitori care s-au intors in Ucraina, scrie Daily Mail. Doi militari ucraineni, in varsta de 25 și 28 de ani, care au fost prizonieri la ruși, au dezvaluit ca acolo este mai rau ca in iad. Cei doi soldați ucraineni au fost returnați Ucrainei intr-un schimb de prizonieri CITESTE SI Un celebru manelist roman a fost batut la o nunta pentru ca a refuzat sa cante peste program 21:30 939 Incident grav in Capitala: O femeie de 82 de ani a fost ranita de un copac prabușit in Parcul IOR 21:16 629 Serviciile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Un celebru manelista fost batut la o nunta pentru ca a refuzat sa cante peste program 21:30 939grav in: O femeie de 82 de ani a fost ranita de un copac prabușit inIOR 21:16 629

Stiri pe aceeasi tema

- Manelistul Sorinel Copilul de Aur a fost batut de mai multe persoane dupa ce și-ar fi terminat programul artistic și ar fi refuzat sa ramana peste programul stabilit inițial, scrie CalarașiPress.Scandalul a avut loc in municipiul Calarași pe strada Varianta Nord intr-unul dintre corturile de evenimente.…

- ISU București-Ilfov a avut duminica 11 intervenții in Capitala pe durata Codului galben de vreme rea. O femeie de 82 de ani a fost ranita in Parcul IOR de un copac care a cazut.Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codului galben, pompierii au avut 11 intervenții in București. Acestea au constat…

- Trupele lui Vladimir Putin castreaza prizonierii de razboi ucraineni cu cuțite de buzunar in lagarele de tortura rusești. Aceasta este marturisirea a doi supraviețuitori care s-au intors in Ucraina.

- Un nou schimb de prizonieri a avut loc intre Rusia și Ucraina. Volodimir Zelenski a anunțat, in noaptea de joi spre vineri, ca 106 soldați ucraineni au fost eliberați, in urma operațiunii. Aceștia fusesera dați disparuți și nu se mai știa nimic despre soarta lor.

- Este a 433-a zi de la inceputul razboiului din Ucraina. Serviciile de informatii americane estimeaza ca 20.000 de luptatori rusi au fost ucisi in Ucraina din luna decembrie si alti 80.000 au fost raniti in lupte.

- "Iadul pe pamant", "orasul in care nu exista loc viu" sau "cel mai fierbinte loc din lume". Asa este descris Bahmut, localitatea din estul Ucrainei in care se duc cele mai crancene lupte intre trupele ucrainene, care incearca sa isi apere tara, si trupele rusesti, interesate sa acapareze noi teritorii.…

- Documente secrete ale serviciilor secrete americane, analizate de publicația Financial Times (FT), sugereaza ca Washingtonul este pesimist in ceea ce privește capacitatea Kievului de a-și atinge obiectivele de contraofensiva, chiar daca ajutorul militar Occidental continua sa ajunga in Ucraina.Un…

- Peste o treime dintre ucraineni au o atitudine xenofoba fața de cetațenii Ucrainei care sunt ruși dupa naționalitate, in timp ce doar 29% dintre respondenți sunt gata sa le permita sa intre in mediul lor, arata rezultatele sondajului Institutului Internațional de Sociologie din Kiev, relateaza Ukrainska…