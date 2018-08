Stiri pe aceeasi tema

- Eliberarea celor doi soldati greci inchisi din luna martie intr-o inchisoare din Edirne, ordonata marti de un tribunal turc, este "un act de justitie", a declarat premierul elen, Alexis Tsipras, citat de AFP. Eliberarea acestora "va contribui la consolidarea prieteniei, bunei vecinatati si a stabilitatii…

- Ministerul Justitiei grec a refuzat extradarea catre Turcia a jurnalistului Turgut Kaya, condamnat de autoritațile de la Ankara pentru participare la o organizatie „terorista”, informeaza Agerpres . Turgut Kaya a fost arestat pentru prima data in Grecia in aprilie 2015. El a fost pus in libertate, dar…

- Premierul grec Alexis Tsipras si a asumat vineri 39; 39;intreaga responsabilitate politica pentru tragedia 39; 39; provocata de incendiile devastatoare de luni de la est de Atena, soldate pana in prezent cu cel putin 87 de morti si care au dus la acuzatii din partea opozitiei in ce priveste esecul guvernului…

- Pompierii continua miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 74 de morti si 187 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial, relateaza AFP. Ministrul de Externe, Teodor Melescanu,…

- O emisara a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Jane Holl Lute, a inceput luni o serie de contacte cu liderii ciprioti pentru a evalua posibilitatea reluarii negocierilor privind reunificarea insulei mediteraneene, divizata de aproape 45 de ani, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Jane Holl Lute,…

- Turcia a suspendat acordul de readmisie a migrantilor cu Grecia, a declarat joi ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de agentia Anadolu, la cateva zile dupa ce Grecia a eliberat din inchisoare patru soldati turci care au fugit in aceasta tara dupa tentativa de lovitura de stat esuata…

- Turcia a suspendat acordul de readmisie a migrantilor cu Grecia, a declarat joi ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de agentia Anadolu, la cateva zile dupa ce Grecia a eliberat din inchisoare patru soldati turci care au fugit in aceasta tara dupa tentativa de lovitura de stat esuata…

- Cele 119 persoane au fost acuzate de "incalcarea ordinii constitutionale" in legatura cu incidentele din Istanbul in timpul puciului esuat din 15 iulie 2016, potrivit Anadolu.In total 1.258 de persoane, inclusiv fosti soldati, au fost condamnati la inchisoare pe viata in 163 de cazuri separate…