Stiri pe aceeasi tema

- Un militar american a fost ucis luni in estul Afganistanului, au informat fortele SUA in aceasta tara, in acelasi incident fiind de asemenea ucisi sau raniti mai multi membri ai fortelor de securitate afgane, transmite marti dpa. Un alt soldat american a fost ranit in incident si este…

- Zi sangeroasa in Afganistan. Cel putin 29 de oameni au fost ucisi si 49 au fost raniti intr-un dublu atentat sinucigas la Kabul.Teroristii au vizat o zona in care se afla mai multe ambasade si cartierul general al NATO.

- Zi sangeroasa in Afganistan. Cel putin 29 de oameni au fost ucisi si 49 au fost raniti intr-un dublu atentat sinucigas la Kabul. Printre cei ucisi sunt 8 jurnalisti, intre care un fotograf al agentiei France Presse si 2 ziaristi de la Radio Europa Libera.

- Copilul a fost dus la spital dupa ce fortele NATO i-au acordat primul ajutor, a precizat in comunicat purtatorul de cuvant al misiunii, Martin O'Donnell. Accidentul s-a produs in apropiere de sediul misiunii Resolute Support de la Kabul. Hashmatullah Stanakzay, purtator de cuvant al politiei…

- Un convoi al NATO din Afganistan a lovit accidental un copil care a murit ulterior la spital, a anuntat duminica misiunea aliantei, Resolute Support, transmite dpa. Copilul a fost dus la spital dupa ce fortele NATO i-au acordat primul ajutor, a precizat in comunicat purtatorul de cuvant al misiunii,…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte 57 au fost ranite duminica la Kabul intr-un atentat sinucigas comis la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al…

- Civilii afgani se afla in continuare in vizorul extremistilor, atacurile care ii vizeaza in mod deliberat facand de doua ori mai multe victime in primul trimestru al anului 2018 fata de primele trei luni ale anului 2017, se arata intr-un raport ONU publicat joi, relateaza AFP. Circa 763 de civili au…

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtator de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback. ''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…