- Primul meu proiect legislativ ca si deputat este Legea pentru cresterea alocatiei de hrana in spitalele din Romania. O datorie de onoare si un proiect de suflet, care sper sa gaseasca intelegerea tuturor colegilor din Parlament, indiferent de culoarea politica. Nu int ...

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a criticat atitudinea actualului Guvern fața de firmele care iși desfașoara activitatea in domeniul Horeca. Gheorghe Șoldan a aratat ca in cursul zilei de 31 ianuarie, printr-o ampla acțiune de control, Guvernul Cițu a lovit in inima economiei, care abia s-a…

- Deputatul PNL Cristian Bacanu a anuntat ca a depus vineri la Camera Deputatilor un proiect prin care completurile de judecata a cauzelor de apel sa fie formate din doi, nu trei judecatori. Liberalul a adaugat ca aceasta propunere legislativa vine sa repare legile justitiei care au fost modificate…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 13.463 de persoane declarate vindecate. In același timp, in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 19 persoane diagnosticate…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, este convins ca la alegerile parlamentare din 6 decembrie romanii vor da un vot masiv in favoarea programului de dezvoltare liberal, vor susține un Parlament curat, format din oameni competenți, o reforma reala a instituțiilor și o creștere consistenta a nivelului…

- Președintele PMP Suceava și candidatul de pe primul loc pe lista pentru Camera Deputaților, Marian Andronache, a declarat ca aceasta formațiune politica a inițiat și a depus in Parlament o noua lege a sanatații. Marian Andronache a declarat ca Romania are nevoie de o noua legislație in acest domeniu,…

- Piața de coșuri cadou corporate și cadouri de Craciun a crescut cu 30% fața de 2019 Comparativ cu anul precedent, atenția companiilor s-a indreptat catre cadourile pentru angajați Dat fiind ca majoritatea companiilor au crescut numarul de cadouri pentru angajați, a crescut și valoarea medie a comenzilor…

- Senatorul USR Mihai Gotiu transmite ca a depus la Senat o initiativa legislativa de abrogare a legii "anti-rauri", in fapt a actului normativ care completeaza articolul 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. "Vrem sa abrogam legea anti-rauri, una…