- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat sambata o lege ce prevede noi pedepse pentru incalcarea legii martiale, care includ pana la 30 de zile de inchisoare si amenzi, relateaza DPA. Oficial, insa, legea martiala nu a fost inca impusa in Rusia. In schimb, autoritatile din anumite regiuni au declarat…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat miercuri, 31 mai, ca a "distrus" ceea ce susține ca a fost ultima nava de razboi a Ucrainei, informeaza The Moscow Times.Nava de debarcare Iuri Olefirenko a fost lovita luni de armamentul de "inalta precizie" al Forțelor Aerospațiale Ruse in portul Odesa din Marea…

- Presiunile asupra bancilor straine care opereaza in Rusia si extinderea domeniului de aplicare a sanctiunilor agraveaza decontarile in valuta straina in Rusia si creeaza dezechilibre periodice pe piata interna, potrivit bancii centrale a tarii, transmite Reuters.Sanctiunile occidentale asupra Moscovei…

- Kremlinul ”minte” atunci cand acuza Washingtonul ca se afla in spatele unui presupus atac cu drone ucrainean, a declarat joi un purtator de cuvant al Casei Albe, informeaza AFP. „Nu avem nicio legatura cu aceasta afacere”, a declarat la MSNBC purtatorul de cuvant al Consiliului pentru securitate nationale…

- Vladimir Putin pregateste recentralizarea Rusiei pentru a stinge orice disidența, arata o analiza El Mundo . Ultima victima este Novosibirsk, al treilea oraș ca marime din țara. Autoritațile au anulat alegerile directe pentru primar. De asemenea, alegerile tocmai au fost abolite la Koltsovo, un oraș…

- Rusia nu va lasa fara raspuns aderarea Finlandei la NATO, ceea ce reprezinta o noua escaladare a relatiilor cu Alianta Nord-Atlantica, a declarat marti Kremlinul, promitand "contramasuri" si calificand extinderea Aliantei Nord-Atlantice drept o "atingere la securitatea" Rusiei, informeaza EFE si AFP,…

- Comandantul fortelor terestre ucrainene a declarat luni ca trupele sale continua sa respinga atacurile puternice ale trupelor rusesti asupra orasului Bahmut din estul Ucrainei si ca apararea acestuia constituie o „necesitate militara”, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit armatei ucrainene,…