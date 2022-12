Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind protectia sistemelor informatice ale autoritatilor si institutiilor publice in contextul invaziei declansate de Federatia Rusa impotriva Ucrainei a intrat in vigoare in 14 decembrie, din momentul publicarii in Monitorul Oficial. Legea interzice achizitionarea si utilizarea, de catre autoritatile…

- De pe la sfarșitul secolului XVIII și pana pe la mijlocul secolului XX, in marea majoritate a statelor europene (și nu doar), mai mari sau mai mici, mai puternice sau mai slabuțe, formula actuala a „ministerelor apararii” il ocupau „ministerele de razboi”, astfel am avut: Marea Britanie: British War…

- OFICIAL: Programele antivirus rusești, INTERZISE in instituțiile publice din Romania. Pot fi exploatate intr-un atac cibernetic Legea prin care sunt interzise achizitionarea si utilizarea de catre autoritatile si institutiile publice, de la nivel central si local, a produselor si serviciilor software…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind protectia sistemelor informatice ale autoritatilor si institutiilor publice, in contextul invaziei declansate de Federatia Rusa impotriva Ucrainei. Legea merge la promulgare. Proiectul are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului…

- In contextul razboiului dintre Ucraina și Federația Rusa, incepand cu februarie 2022, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a identificat și documentat o serie de atacuri cibernetice executate de actori ostili impotriva infrastructurilor din Romania precum și a aliaților din state membre…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a dispus convocarea la sediul MAE a insarcinatului cu afaceri a.i. al Belarus in Romania pentru a i se comunica faptul ca partea romana respinge cele mai recente afirmatii ale liderulului belarus Aleksandr Lukasenko care alimenteaza retorica bazata pe apel…

- DNSC avertizeaza cu privire la atacuri cibernetice in Romania, indreptate asupra unor institutii publice si firme din energie, transporturi, sanatate și mass-media, motivate de actiunile de sprijin pentru Ucraina. In contextul razboiului dintre Ucraina și Federația Rusa, incepand cu februarie 2022,…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a identificat si documentat o serie de atacuri cibernetice executate de actori ostili impotriva infrastructurilor din Romania precum si a aliatilor din state membre ale Uniunii Europene sau NATO, in contextul razboiului dintre Ucraina si Federatia…