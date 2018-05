Sofia Vicoveanca a transmis un mesaj dureros dupa moartea cantareței de muzica populara Ileana Constantinescu. Disparitia artistei a indurerat-o profund. Moartea renumitei cantarete de muzica populara Ileana Constantinescu, decedata ieri, la 89 de ani, a intristat lumea artistica autohtona. Devastata de vestea primita, Sofia Vicoveanca, buna prietena cu Ileana, a scris cateva randuri emotionante in amintirea artistei disparute. „O veste pe care n-as fi vrut s-o primesc niciodata! Ne-a parasit doamna Ileana Constantinescu…si-mi pare atat, atat de rau!!… Cu ceva ani in urma, pe tren. In fata mea,…