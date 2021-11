Sofia Vergara va juca rolul unei traficante de droguri într-o miniserie produsă de Netflix Actrita Sofia Vergara, cunoscuta pentru rolul din „Modern Family”, va fi celebra traficanta de droguri Griselda Blanco intr-o miniserie Netflix, potrivit Variety. Intitulata „Griselda”, miniserie face cronica vietii adevarate a ambitioasei femei de afaceri din Columbia, care a creat unul dintre cele mai profitabile carteluri de droguri din istorie. Mama dedicata, farmecul lui Blanco si duritatea ei, un amestec letal, au ajutat-o sa se imparta intre familie si afaceri si i-au adus supranumele „Vaduva neagra” si „Nasa cocainei”. Miniseria va avea sase episoade de cate 50 de minute. „Griselda Blanco… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

