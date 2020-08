Sofia are 8 stații noi de metrou Deschiderea oficiala a primelor 8 stații ale celui de-al treilea tronson de metrou din Sofia a avut loc miercuri, în stația de metrou a Facultații de Medicina. Oficialitați, designeri și constructorii traseului au fost invitați la ceremonia de inaugurare. Pentru cetațeni, noul tronson a fost deschis de la 14:00. În mod tradițional, utilizarea metroului e gratuita în prima zi de funcționare, potrivit Sega.bg.



Cele 8 noi stații poarta numele de &"Krasno Selo&" / Bd. &"Țarul Boris III&", "Bd. &"Bulgaria&" pe bulevardul cu același nume, la intersecția cu Bd. &"Ivan Geshov&".



