- Un sofer care nu a oprit la semnalele legale ale politistilor a fost urmarit si blocat in trafic, luni dupa-amiaza, in orasul Ovidiu, din verificarile efectuate reiesind ca acesta nu poseda permis de conducere, era sub influenta alcoolului la volan, iar autoturismul avea numere de inmatriculare provizorii…

- Un sofer baut si fara permis a fost urmarit in trafic de politistii constanteni, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul acestora. El a fost blocat in trafic pe o strada din orasul Ovidiu, iar in acel moment a lovit o masina de politie si un autoturism parcat. Politistii au stabilit ca soferul era…

- Doua persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs pe DN 1, la Apoldu de Sus, dupa ce un sofer a patruns pe contrasens si a intrat in alta masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Luciana Lazar. "Din primele cercetari…

- Trei tineri banuiti ca luni ar fi jefuit un magazin de produse electronice si electrocasnice din Ramnicu Valcea au fost prinsi de politisti in trafic cu unele dintre bunurile furate asupra lor, ei fiind retinuti, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate,…

- Politistul din orasul Potcoava care ar fi batut o femeie, in ziua de 26 octombrie, ar fi savarsit o noua infractiune, si anume, ar fi amenintat cu acte de violenta un tanar de 19 ani din localitate potrivit Agerpres Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, un tanar…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, soferul este in varsta de 30 de ani, este din localitatea Tomesti, iar fapta pentru care a fost pedepsit a avut loc pe 24 octombrie. 'Barbatul se afla la volanul unei autocisterne si a fost filmat de camera de bord a unui autovehicul aflat…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și ,,distrugere din culpa”. In fapt, la data de 04 noiembrie a.c., in jurul orei 00.40, in timp ce desfașurau activitați…

- Un barbat de 39 de ani este cercetat penal pentru ca nu a oprit la semnalele oamenilor legii, acestia fiind nevoiti sa il urmareasca cu autospeciala de Politie si sa ii blocheze masina in trafic.