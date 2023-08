Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs in zona Baba Novac, iar autobuzul implicat circula pe linia 135. Șoferul mașinii a fost ranit și preluat de o ambulanța.Autoturismul accident s-a aflat pe șine, astfel ca tramvaiele de pe linia 1 au fost blocate timp de 20 de minute, pe Șoseaua Mihai Bravu.Momentan nu se cunosc…

- Romanul George C., in varsta de 37 de ani, a declarat in instanța ca accidentul mortal de acum trei ani de pe N240 s-ar fi putut intampla fara el ca șofer: „A fost voia lui Dumnezeu!” Accidentul a ucis doua persoane și a ranit opt, inclusiv el numarandu-se printre victime. Romanul este acuzat ca ar…

- Un motociclist a murit dupa ce a intrat in plin intr-un microbuz in care se aflau șapte persoane. Accidentul a avut loc vineri seara, pe DN 72, in Aricestii Rahtivani, la ieșirea din Ploiești spre Targoviște. Potrivit primelor cercetari, accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. Șoferul…

- GLIMBOCA – Cele doua vehicule s-ar fi pupat in drum spre manastire, dupa ce unul dintre șoferi a taiat o curba, izbindu-se frontal de celalalt. In pofida incarcerarii, șoferul camionetei n-a pațit nimic, refuzand internarea! Un accident rutier s-a produs in urma cu cateva momente la Glimboca, intre…

- Accidentul rutier a avut loc, marti, pe DN1 E60, aproape de localitatea Leghia. Un barbat de 50 de ani a murit in accident dupa ce a ramas incarcerat in cabina TIR-ului pe care-l conducea și care s-a rasturnat dupa impact."Pompierii de la Detasamentul Huedin intervin in aceste momente la un accident…

- Doi romani au murit carbonizati duminica intr-un accident rutier petrecut in Bulgaria, conform presei locale.Accidentul a avut loc pe drumul Ruse-Byala, dupa ce autoturismul condus de cei doi romani a intrat in depașire și s-a izbit frontal de un TIR condus tot de un roman. In urma impactului, autoturismul…

- „ In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat ca barbatul de 64 de ani, care conducea cel de-al doilea autoturism, prezenta o concentrație alcoolica de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat. Celui in cauza i-au fost recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei”, a transmis IJP…