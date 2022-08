Şoferul unei ambulanţe, rănit într-un accident O ambulanta aflata in misiune, care urma sa preia un pacient din localitatea aradeana Siria, a fost implicata intr-un accident, luni dupa-amiaza, iar soferul a fost ranit, dupa ce un alt autoturism a lovit autospeciala ce avea in functiune semnalele acustice si luminoase, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, accidentul a avut loc pe DJ 709, in localitatea Siria. „Din cercetari a reiesit ca un barbat, de 31 de ani, din comuna Siria, care conducea un autoturism pe DJ 709, a intrat in coliziune cu o ambulanta condusa de un barbat, de 41 de ani, din localitatea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

