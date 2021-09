Şoferul fugar de la Ciric, pus sub control judiciar Barbatul de 41 de ani urmarit in trafic, la ceas de seara, pe strada Ciric a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Duminica seara, putin dupa orele 21:00, politistii de la Sectia 4 Politie Iasi, insotiti de un jandarm, au vrut sa opreasca o masina pentru ca nu avea montate placutele de inmatriculare. Politistii au efectuat semnalele regulamentare de oprire, insa ieseanul a refuzat sa fie tras pe dreapta si a demarat in tromba. El a fost urmarit pe o distanta relativ scurta de catre oamenii legii, dupa care "soferul" si-a abandonat masina in apropierea unui club de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

