- Accident incredibil pe o alee din parcarea Mall Baneasa din București, in care a fost implicat fostul ministru Nicolae Banicioiu. Trei SUV-uri de lux, cu o valoare totala de circa 300.000 de euro, și un Volkswagen Golf V de 20 de ani s-au facut pur și simplu praf. Incidentul a devenit viral pe rețelele…

- Un accident spectaculos s-a produs, joi seara, in București. O mașina a plonjat in raul Dambovita, dupa ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului la un viraj. Accidentul a avut loc in jurul orei 21.55, in zona pasajului Nicolae Grigorescu, care face legatura intre cartierele Titan și Berceni. In…

- Șoferul fugar din București, prins dupa ce a lovit doua mașini și era sa loveasca mai mulți oameni pe trecerea de pietoni, este fiul unei cunoscute cantarețe. Michelle Antonio Șerban, șoferul Mercedesului care a demarat in tromba pentru a scapa de polițiști a fost capturat la miezul nopții, dup ce acesta…

- In seara zilei de 26 octombrie 2022, un tanar a facut show pe strazile din București. Tanarul, in varsta de 22 de ani, a fost oprit in trafic din cauza stilului haotic de a conduce. El a refuzat sa coboare din mașina și, dupa ce i-a sfidat pe polițiști, a fugit lovind doua mașini.

- Polițiștii din Capitala cauta miercuri noaptea, prin tot orașul, un tanar șofer care a trecut pe roșu la semafor, a refuzat sa opreasca la control, iar apoi a fugit de agenți și jandarmi lovind doua mașini. Incidentul s-a petrecut in Sectorul 4. Dupa ce a scapat de forțele de ordine, teribilistul și-a…