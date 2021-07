Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lacatuș, șoferul CTP din Cluj-Napoca ce s-a facut faimos pe Tik Tok a publicat un nou videoclip amuzant dintr-un autobuz clujean. El i-a facut dedicație autobuzului, piesa „Right Here Waiting” de la Richard Marx.…

- Razvan Lacatuș este șofer al Companiei de Transport Public și este un personaj cunoscut oamenilor din cartierul Gheorgheni, dar mai nou și pe internet. Razvan a gasit o modalitate prin care reușește sa îmbine viața de șofer…

- Șoferul CTP Cluj, Razvan Lacatuș, promoveaza in clipurile sale compania. Acum, s-a filmat in timp ce juca o scena celebra din filmul Titanic.Pe versurile melodiei ”My Heart Will Go On”, simpaticul șofer s-a lasat imbrațișat de ștergatoarele autobuzului, care il slujește cu atata dedicație, dar de care…

- EY Romania lanseaza o soluție digitala dedicata contribuabililor romani, menita sa le ușureze una dintre cele mai complexe sarcini fiscale: calculul impozitului pe profit, arata Mediafax. Aplicația digitala dezvoltata de echipa de Business Tax Advisory a EY Romania este ușor de folosit și…

- TikTok, platforma principala pentru video-uri de scurta durata, lanseaza TikTok for Business in Romania . Ce inseamna asta? Daca lucrezi intr-o firma care vrea sa adune o comunitate mare pe TikTok, TikTok for Business vine in special cu soluții pentru specialiștii in marketing, prin care aceștia pot…

- Lungmetrajul „Undine”, regizat de Christian Petzold, recompensat pentru interpretare feminina la Berlinala si la premiile Academiei Europene de Film, va fi lansat in cinematografele romanesti pe 21 mai, potrivit news.ro. „Undine”, o poveste de dragoste moderna inspirata din basme, este semnat…

- S-a intamplat pe un drum județean din Cluj Napoca. Șoferul inconștient s-a angajat intr-o depașire extrem de riscanta, cu toate ca din sens opus veneau mai multe mașini. In imagini se poate vedea cum TIR-ul se apropie foarte mult de marcajul care separa cele doua benzi, iar unul dintre șoferi, care…

- Noul brand cool al momentului, OPPO, lanseaza un nou telefon de top printr-o abordare creativa, și anume prima lansare de produs din Romania prin intermediul stories-urilor. Astfel, modelul OPPO Reno5 5G, va fi lansat astazi, printr-un maraton de stories, precum și a unui clip video experiment, prezentat…