Șoferul care a provocat un accident mortal pe autostrada A1 condusese neîntrerupt mai mult de 12 ore Polițiștii Brigazii Autostrazi – Biroul de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 56 ani, din Zalau, cercetat penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa. Acesta, aflat la volanul unui TIR pe autostrada A1, in Timiș, a […] Articolul Șoferul care a provocat un accident mortal pe autostrada A1 condusese neintrerupt mai mult de 12 ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

