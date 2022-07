Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca soferul care a produs accidentul de miercuri, de pe DN2, soldat cu moartea a patru persoane si ranirea altor cinci a avut permisul retinut de mai multe ori si a primit numeroase sanctiuni pentru nerespectarea regimului de viteza. Bode a declarat,…

Femeia care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind luata sambata de catre magistrati, potrivit news.ro.

In aceasta dimineața s-a produs un accident rutier intre Campia Turzii și Luna. Circulația este blocata. Din primele informații in coliziune sunt implicate un autoturism și o autoutilitara. „Coada"...

- Sambata seara politiții din cadrul Serviciului Rutier Suceava – IPJ Suceava in timp ce aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu, pe Drumul Național 2, in afara localitatii Darmanesti, cu autospeciala de politie dotata cu aparat radar, au fost depasiti in viteza de un autoturism in zona de actiune…

- Un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Bacau a depistat pe strada Calea Moinești din localitate, un autoturism care circula cu viteza de 106 km/h, condus de un barbat de 45 de ani, din comuna Hemeiuș. In urma verificarii in bazele de date ale Poliției Romane a rezultat faptul ca, acesta figureaza…

- Șoferul a mers la sediul poliției sa marturiseasca faptul ca urmele de sange de pe capota sunt de la o pasare. Agenții au apreciat spiritul civic al barbatului și l-au pus sa sufle in etilotest.Șoferul a fost depistat cu o imbibație alcoolica de 0.51 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat.…