Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar șofer de 20 de ani baut și fara permis a pus Poliția la grea incercare pentru a-l prinde. Polițiștii care patrulau miercuri aproape de miezul nopții pe drumul Siret-Balcauți l-au identificat pe șofer și au facut semn sa opreasca. Șoferul nu s-a conformat apasand pe accelerație. Polițiștii dupa…

- Joi la orele 00.55, o patrula din cadrul Poliției Municipiului Falticeni a oprit pentru control pe strada Ana Ipatescu din localitate, autoturismul condus de o tanara de 19 ani, din comuna Dolhesti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii au constatat faptul ca, tanara de 19 ani…

- De curind, o delegatie a Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, formata din rectorul Valentin Popa, prorectorul Stefan Purici și directoarea Bibliotecii USV, Sanda-Maria Ardeleanu a fost intr-o vizita de lucru la Universitatea „Cheikh Anta Diop” din Dakar, Senegal. Conform unui comunicat transmis…

- O patrula din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Gura Humorului a oprit pentru control pe raza comunei Dragoiesti, autoturismul condus de un barbat de 21 de ani din comuna Ciprian Porumbescu. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul…

- Un sofer a fost surprins joi mergand pe contrasens, pe DN1, langa Capitala, iar ceilalti soferi l-au blocat pentru a-l determina sa intoarca masina. Imaginile au ajuns la poliție, iar barbatul risca sa ramana fara permis, scrie Adevarul.ro. Incidentul a fost filmat de un alt conducator auto, care se…

- Duminica in jurul orelor 16.40, echipajul din cadrul Serviciului Rutier Suceava in timp ce efectua serviciul pe D.N.29, in afara localitatii Dumbraveni, a observat un autoturism care la vederea echipajului de politie a oprit brusc pe marginea partii carosabile. S-a procedat la legitimarea persoanei…

- Duminica dupa amiaza in timp ce se deplasa in calitate de pieton pe strada Marașești din municipul Suceava, pe trotuarul din dreptul unui imobil, o localnica de 49 de ani a fost ranita de autoturismul condus de o persoana, care, dupa producerea evenimentului rutier, a parasit locul accidentului fara…

- Polițiștii suceveni și-au format o ipoteza dupa primele cecetari in cazul accidentului de pe raza satului Roșiori produs vineri dimineața in urma caruia și-a pierdut viața o femeie de 56 de ani. Primele cercetari arata ca șoferul ambulanței care se deplasa sa preia un caz a intrat in depașirea unei…