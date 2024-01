Șoferul beat și drogat care a ucis un primar din Olt a fugit din țară. Zilele libere de sărbători au întârziat rezultatele analizelor Șoferul beat și drogat implicat in accidentul de circulație in care un primar din Olt și-a pierdut viața a fost dat in urmarire internaționala in condițiile in care polițiștii suspecteaza ca acesta a reușit sa fuga din țara. Din cauza zilelor libere de sarbatorile de iarna, publicarea rezultatelor analizelor probelor biologice a intarziat, astfel incat […] The post Șoferul beat și drogat care a ucis un primar din Olt a fugit din țara. Zilele libere de sarbatori au intarziat rezultatele analizelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a omorat un primar din Olt și a ranit alte patru persoane in seara de Craciun era beat și drogat. El a fost dat in urmarire internaționala. Din cauza zilelor libere, rezultatele probelor biologice au venit abia dupa ce barbatul a fugit din țara.

