Șoferul Ambasadei Republicii Moldova in Rusia a fost prins la frontiera cu un permis de conducere fals. Barbatul care se afla intr-o misiune diplomatica circula de 14 ani cu acest document falsificat. Șoferul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova a fost depistat la punctul de trecere al frontierei Palanca cu un permis de conducere fals, chiar in timpul unei misiuni diplomatice, informeaza publicația Timpul . Incidentul a avut loc luni și a fost confirmat de Ministerul de Externe de la Chișinau, care l-a rechemat din funcție pe angajatul sau. Acesta se afla la volanul unei mașini aflate in misiune…