- Cercetat penal pentru ca a condus autoturismul deși avea permisul suspendat La data de 6 octombrie a.c., ora 11.20, polițiștii Secței 3 Poliție Rurala Vidra au depistat un barbat, de 63 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe DC 63, deși avea acest drept suspendat. In cauza a fost…

- Infracțiune constatata de polițiști la regimul rutier La data 4 octombrie a.c., ora 01.35, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au depistat un barbat de 39 de ani, din municipiul București, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 D, fara a avea asupra sa permisul de conducere. Pe numele barbatului…

- ○ La data de 2 octombrie a.c., ora 01.30, polițiștii rutieri au depistat un barbat de 33 de ani, din județul Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 E 85, in afara localitații Popești, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat din data de 02 septembrie a.c. In cauza…

- Dosare penale intocmite de polițiști la regimul rutier ● La data de 18 septembrie a.c., ora 21.30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Gugești au depistat pe raza comunei Slobozia Bradului, un minor, in varsta de 16 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis…

- La data de 16 septembrie a.c., in jurul orei 20.40, polițiștii rutieri au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe DN2D , in localitatea Bolotești. Conducatorul auto a fost legitimat, polițiștii stabilind ca acesta are 33 ani și este domiciliat in județul Brașov. In urma verificarilor…

- La data de 6 septembrie a.c., ora 19.13, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Panciu au depistat un barbat de 38 de ani, din orașul Panciu, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2D, in zona localitații Burca, intr-o zona cu limitare de viteza 90km/h, cu viteaza de 155 km/h. Conducatorul auto…

- La data de 22 august a.c., ora 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au depistat pe raza localitații, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani, din comuna Ruginești, care avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat și se afla sub influența bauturilor…

- Dosare penale intocmite de polițiști La data de 17 august a.c., ora 09.05, polițiștii au depistat un barbat de 48 de ani, din localitatea Vidra, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 D – Bolotești, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. In cauza a fost intocmit…