Şoferiţă de 21 ani a provocat accident cu victimă la Brazi Astazi, in jurul orelor 15:30, a avut loc un accident rutier pe DJ104P, pe raza comunei Brazi. O femeie in varsta de 21 de ani, care se deplasa la volanul unui autoturism, la ieșirea din curtea unei societați, posibil pe fondul neacordarii prioritații, a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa pe DJ [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

