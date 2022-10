Stiri pe aceeasi tema

- Motivul halucinant pentru care a fost trimisa in judecata femeia a fost doar pentru ca nu avea permis de conducere la momentul accidentului și circula cu viteza.Procurorii nu au trimis-o in judecata și pentru ucidere din culpa, fiind responsabila de moartea copilei.Fetița a implinit 4 ani chiar in ziua…

- Bețiva care a urcat la volan și a intrat in plin in doua fete aflate pe trotuar este nesatisfacuta de pedeapsa cu executare primita, așa ca a cerut, ca și alți ucigași, pedeapsa cu suspendare.

- Șoferița care a ucis doua fete și-a aflat sentința. Decizia nu este insa definitiva. Marcela Leonte a primit 4 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa si 1 an si 6 luni pentru ca a condus sub influenta alcoolului sau a altor substante interzise. Pedepsele au fost contopite…

- Tanara care, la inceputul lunii iunie, a lovit mortal cu masina o fetita de patru ani, in judetul Iasi, a fost trimisa in judecata doar pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Procurorii au clasat cauza in privinta uciderii din culpa, considerand ca nu ar fi putut evita accidentul…