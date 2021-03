Șoferița băută care a UCIS două fete din București, sub control judiciar Judecatoria sectorului 2 a decis ca șoferița care a intrat cu mașina intr-un gard și a lovit doua fete aflate pe trotuar, in cartierul bucureștean Andronache, sa fie plasata sub control judiciar. Femeia a recunoscut ca a fost bauta cand s-a urcat la volan, alcoolemia fiind stabilita, luni dimineața, de INML, la 0,6% in sange, […] The post Șoferița bauta care a UCIS doua fete din București, sub control judiciar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Șoferița in varsta de 56 de ani care a omorat cele doua fetițe in cartierul Andronache este cercetata in libertate. Magistrații au decis ca femeia sa fie plasata sub control judiciar pentru 60 de zile.

- Șoferița din București care a provocat accidentul in urma caruia au murit doua tinere din sectorul 2 al Capitalei, a fost reținuta pentru 24 de ore, luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei. Acuzațiile sunt de ucidere din culpa și conducere sub influența bauturilor…

- Femeia care a provocat, sambata, in București un cumplit accident in care și-au pierdut viața doua tinere, avea alcoolemie de 0,6 in sange, conform unor surse judiciare. Șoferița a declarat la poliție ca a incurcat pedala de accelerație cu frana, a pierdut controlul mașinii, a intrat intr-un stalp,…

