- Traficul rutier s-a derulat cu dificultate azi dimineața in zona Michelin, pe bulevard, din cauza unui accident rutier. O mașina condusa de o tanara din Zalau a intrat intr-un semafor. Polițiștii Biroului Rutier au fost solicitați sa intervina in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, la un eveniment…

- Astazi, 27 Iulie, la ora 5.08, pe Drumul Național 1F, intre localitațile Hereclean și Panic, o femeie de 45 de ani, din județul Satu Mare, in timp ce conducea autoturismul, din direcția Satu Mare catre Zalau, intr-o curba la drepta a patruns pe sensul opus de circulație și a intrat in coliziune cu un…

- Polițiștii Biroului Rutier au fost solicitați la un eveniment rutier produs pe in municipiul Zalau, in care o persoana a fost ranita! In aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, un barbat, in varsta de 69 de ani, din municipiul Zalau, conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul, iar la intersecția…

- Politistii Biroului Rutier au oprit pentru control la data de 10 iulie a.c., ora 13.25, un autoturism care circula pe Drumul Judetean 108 A, prin localitatea Romanasi. La volanul masinii se afla un barbat de 42 de ani, din comuna Romanasi. Testarea cu alcooltestul a evidentiat o alcoolemie de 0,43 mg/l…

- Politistii Biroului Rutier, din cadrul politiei municipale, au desfasurat in ultima saptamana o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere si cresterea disciplinei in trafic. Patru infractiuni au fost constatate, una dintre acestea fiind consumul de substante psihoactive. In perioada 30 iunie-6…

- In noaptea de vineri spre sambata (20 spre 21 mai a.c.), politistii Biroului Rutier au depistat pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau, un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din comuna Buciumi. Din verificari a reiesit ca tanarul nu detine permis de conducere penru nicio categorie…

- Vineri 29.04.2022 un barbat din județul Bihor, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Gheorghe Doja, din municipiul Zalau, nu a pastrat o distanța corespunzatoare fața de un vehicul cu care se efectuau cursuri pentru obținerea permisului de conducere, care circula in fața sa și a intrat in coliziune…

