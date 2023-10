Stiri pe aceeasi tema

- Politia Rutiera va putea da amenzi de circulatie si pe baza altor inregistrari video decat cele radar. Cei care surprind diferite incalcari ale regulilor rutiere vor putea trimite inregistrarile audio-video polițiștilor, care, in baza acestora, dar și a altor mijloace de proba, vor putea sancționa șoferii…

- Poliția Capitalei a ramas fara mai multe probe din diverse dosare dupa ce incendiul izbucnit ieri seara a ars dovezile depozitate in cladirea din apropierea Maternitații Giulești. Conform Poliției Capitalei, in depozit erau pastrate țigari, motociclete, laptopuri sau arme albe. Cladirea cu cinci etaje…

- Soferii care nu platesc in Bucuresti tariful de parcare de 5 lei/ora si nici amenda de 200 de lei, in termen de 15 zile, risca sa primeasca amenzi de pana la 2.500 de lei. Un proiect de hotarare in acest sens va fi dezbatut in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei. Proiectul modifica […]…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu a declarat razboi drogurilor și le-a cerut polițiștilor sa ia toate masurile pentru a combate acest fenomen, potrivit DCNews. In ultima luna, se poate vedea o schimbare in abordarea cu care oamenii legii trateaza acest flagel. ”Poliția Rutiera a inceput…

- Sindicalistii din Ministerul de Interne anunta pentru marti un protest la sediul institutiei din Bucuresti. Politistii cer aplicarea in integralitate a Legii-cadru a salarizarii 153/2017, dar si modernizarea Statutului politistului. Protestul va avea loc, marti, de la ora 11.00. Sindicalistii vor picheta…

- Polițiștii de la penitenciarele au declanșat proteste, miercuri dimineața, refuzand sa intre in tura pentru ca au depașit plafonul de ore de munca. „Refuzul personalului de a efectua munca suplimentara va demonstra ca Poliția Penitenciara se menține funcționala doar pentru ca salariații accepta sa presteze…

- Polițiștii au incalcat, in mod repetat, legile in vigoare, procedurile și regulamentele in cazul tanarului Vlad Pascu care, drogat la volan, a comis tragicul accident de la 2 Mai, in care doi studenți au fost uciși și trei au ajuns la spital. Acestea sunt concluziile verificarilor facute la Poliția…

- Politistii de frontiera au descoperit, in primele sase luni ale acestui an, atat in punctele de frontiera, cat si in zona de competenta, 120 de autovehicule suspecte a fi furate, in crestere cu 52% fata de intervalul similar al anului anterior. Cele mai multe sunt autoturisme, camioane și microbuze.…