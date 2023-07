Șoferii din China îi ucid intenționat pe pietonii pe care îi accidentează?! Mit sau realitate sinistră? Chiar daca aparent pare sa fie vorba de o legenda urbana sinistra, sunt 2 elemente care ridica unele semne de intrebare; primul ar fi ca astfel de evenimente se petrec prea des, iar al doilea ca legislația din China pare mai favorabila in caz de accident mortal decat in situația in care victima supraviețuiește, potrivit publicației Slate. Publicația a enumerat cateva cazuri groaznice cu șoferi care au decis sa-i calce de mai multe ori pe pietonii pe care i-au lovit.Slate amintește și faptul ca in China despagubirile pentru uciderea unei victime intr-un accident de circulație sunt relativ mici, nedepașind 50.000… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

