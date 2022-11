Stiri pe aceeasi tema

- Construirea unui pasaj la ieșirea pe Centura Capitalei spre Domnești n-a rezolvat nimic. La patru zile de la inaungurare si prima zi lucratoare de la deschidere s-a creat un ambuteiaj pe pasajul Domnești. Pe sensul catre Ilfov, dar și catre București s-a circulat bara la bara luni dimineata, inainte…

- Pasajul Domnești de pe Centura Capitalei s-a redeschis dupa 14 ani de la inceperea lucrarilor. Podul suspendat ce traverseaza Centura Bucureștiului și care duce in Prelungirea Ghencea a fost deschis azi dupa foarte lungi așteptari. Pasajul Domnești, redeschis circulației dupa 14 ani de la demararea…

- Traficul de pe autostrada Bucuresti-Pitesti a fost blocat astazi de o vaca ratacita. Mai multi politisti au sosit la fata locului si s-au chinuit zeci de minute sa goneasca animalul si sa elibereze drumul. Soferii si-au pierdut rabdarea si au inceput sa claxoneze. Proprietarul vacii care a incurcat…

- Continue reading Grav accident de circulație in aceasta dimineața pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1 E60, in afara localitații Bologa, patru victime, traficul a fost blocat pe ambele sensuri ore intregi at Info real.

- Incendiu auto in Pasajul Unirii! Incidentul a avut loc in cursul zilei de marți, 18 octombrie, la orele 09:30. Traficul rutier este blocat in pasajul din București, arata primele informații. Doua autospeciale de stingere și un echipaj SMURD au venit de urgența la fața locului. Știre in curs de actualizare…

- Trafic infernal pe Taietura Turcului, luni dimineața, dupa ce un TIR a ramas blocat in sens, la intersecția cu strada G-ral Eremia Grigorescu. Șoferii sunt revoltați și reclama ca intarzie la serviciu din cauza acestui incident neplacut. Cozile infernale nu mai sunt o surpriza pentru clujeni, iar…

- Blejoi - date din apel 112- in timp ce se deplasa cu autoturismul pe podul suspendat care face legatura dintre Blejoi și Ploiesti, o femeie in varsta de 40 de ani ar fi pierdut controlul direcției de deplasare intrand in coliziune cu parapetul. In urma impactului, femeia a fost transportata…

- O tamponare in lanț s-a produs pe Calea Turzii. Traficul in zona este blocat. La fața locului se afla echipaje medicale, poliția și pompierii. Din primele informații in accident sunt implicate cel puțin trei autoturisme. La acest eveniment intervin mai multe echipaje de la SMURD și Ambulanța Cluj. Evenimentul…