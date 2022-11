Șoferii care parchează pe trotuar riscă să rămână fără mașină MODIFICARE… Poliția rutiera va putea dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar pe trotuare. Pana acum, polițiștii puteau dispune ridicarea doar a mașinilor aflate pe carosabil. Ridicarea și depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se va realiza de catre administrațiile publice locale sau de catre administratorul drumului public. Legea a fost promulgata marți de președintele Klaus Iohannis, […] Articolul Șoferii care parcheaza pe trotuar risca sa ramana fara mașina apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

