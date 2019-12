Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Au inceput sa sarbatoreasca Ziua Naționala cu alcool la volan: Șoferii cercetați pentru infracțiunii de conducere sub influența alcoolului Au inceput sa sarbatoreasca Ziua Naționala cu alcool la volan: Șoferii cercetați pentru infracțiunii de conducere sub influența alcoolului La data…

- La data de 22 noiembrie 2019, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Galda de Jos, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in noaptea de 15/16 noiembrie, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au organizat si desfasurat o actiune pentru depistarea conducatorilor auto care se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor. In…

- Patru șoferi din Alba s-au ales, in weekend, cu dosare penale dupa ce au fost prinși de Poliție, in trafic, aflați sub influența alcoolului. Alt șofer din Alba a provocat și un accident rutier, in timp ce conducea baut. Citește și UPDATE FOTO ȘTIREA TA: ACCIDENT in cartierul Paclișa din Alba Iulia,…

- In perioada 01- 03 noiembrie 2019, politistii rutieri din judetul Alba au organizat o acțiune pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Polițiștii rutieri, sprijiniți de polițiștii de ordine publica, au constatat…

- Doi barbati, de 41 si 52 de ani, sunt cercetati pentru conducere a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice dupa ce politistii i-au surprins la volanul masinilor personale, desi consumasera alcool.

- Doi barbați din județul Mureș s-au ales cu dosare penale in weekend, dupa ce au fost depistați de polițiștii din Alba in timp ce conduceau autovehicule fara a deține permis și sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba la data de 2 noiembrie 2019, in jurul orei 17:50, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala…

- La data de 31 octombrie a.c., in jurul orei 12.00, politisti din cadrul Postului de Politie Cogealac au depistat un barbat, de 30 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Rasaritului din localitatea Tariverde, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest…