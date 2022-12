Soferi, prinsi la volan beti si fãrã permis CU REPETITIE… Politistii rutieri s-au aflat si zilele acestea pe drumurile publice din judetul Vaslui. Cu aceasta ocazie, au depistat in trafic soferi beti si fara permis, intocmind mai multe dosare penale. Raziile politistilor pe soselele din judetul Vaslui au dus la prinderea mai multor soferi care au baut bine sau au urcat la volan […] Articolul Soferi, prinsi la volan beti si fara permis apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

