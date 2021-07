Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni au depistat trei barbați de 25, 46 și 53 de ani, in timp ce conduceau sub influența substanțelor psihoactive și a alcoolului. Toți s-au ales cu dosare penale. Duminica, in jurul orei 20:29, polițiștii Biroului Rutier Drumuri Naționale și Europene au oprit pentru control, pe raza…

- Polițiștii timișeni au depistat trei barbați de 25, 46 și 53 de ani, banuiți de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale pentru infracțiunile comise. La data de 18 iulie, in jurul orei 20:29, polițiștii Biroului Rutier Drumuri Naționale și Europene au oprit pentru control,…

- Actiune desfasurata de politistii rutieri.In noaptea de 10 11 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier, impreuna cu politisti ai Biroului Rutier Constanta, au desfasurat actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul conducerii sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor…

- Poliția de la Rutiera a dat aproape 300 de amenzi in weekend. Intre 2 și 4 iulie, agenții au reținut 47 de permise de conducere pentru neacordarea prioritatii de trecere pietonilor si vehiculelor, nerespectarea regulilor privind efectuarea manevrei de depasire si limitelor legale de viteza, conducere…

- Infracțiuni la regimul rutier La data de 4 iunie mai a.c., ora 00:10, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au depistat un tanar de 20 de ani, in timp ce conducea un autoturism, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodata, la data de 5 iunie a.c., ora…

- Infracțiuni la regimul rutier La data de 29 mai a.c., ora 09.19, polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Panciu au depistat pe o strada din localitatea Campuri, un barbat, de 50 de ani, din comuna Racoasa, in timp ce conducea un autoturism, deși se afla sub influența alcoolului. Fiind testat…

- Polițiștii timișeni au depistati trei barbați, de 35, 39 și 58 de ani, banuiți de comiterea unor infracțiuni rutiere. In 26 aprilie, in jurul orei 01:30, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe strada Gavril Musicescu din Timișoara un autoturism condus de un barbat in varsta de 35…

- In ambele cauze, au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 21 aprilie a.c., in jurul orei 15.30, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Bratianu din municipiul Constanta, in timp ce avea suspendata…