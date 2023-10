Șoferi din Alba Iulia și Cugir, prinși băuți la volan. Polițiștii au deschis dosare penale Șoferi din Alba Iulia și Cugir, prinși bauți la volan. Polițiștii au deschis dosare penale Doi șoferi din Alba Iulia și Cugir sunt cercetați de polițiști dupa ce au fost depistați in trafic in timp ce conduceau sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 septembrie 2023, in jurul orei 18.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 68 […] Citește Șoferi din Alba Iulia și Cugir, prinși bauți la volan. Polițiștii au deschis dosare penale in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

