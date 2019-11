Șoferi care parchează pe locurile persoanelor cu handicap, amendați drastic la Timișoara Șoferii tupeiști, care ignora importanța locurilor de parcare destinate persoanelor cu handicap, care au mare nevoie de astfel de spații, au fost luați in vizor de polițiștii locali din Timișoara. De la inceputul zilei, in doar 12 zile, au fost acordate zeci de sancțiuni, in condițiile in care amenzile s-au inasprit. Amenzile au fost acordate […] Articolul Șoferi care parcheaza pe locurile persoanelor cu handicap, amendați drastic la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

