- In perioada 21-23 octombrie a.c., polițiștii timișeni au acționat pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe interzise. La data de 21 octombrie, in jurul orei 20:30, polițiștii lugojeni, au…

- POLIȚIȘTII MUREȘENI ACȚIONEAZA IN TRAFIC, IN CADRUL PROIECTULUI ROADPOL SAFETY DAYS Polițiștii rutieri acționeaza zilnic, pe drumurile publice din județul Mureș, pentru siguranța tuturor participanților la trafic. In perioada 16 – 22 septembrie a.c., politistii rutieri si de ordine publica din cadrul…

- Politistii giurgiuveni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, in mod activ si implicat in misiuni preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranta comunitatii.Astfel, in ultimele 24 de ore, politistii au actionat pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale,…

- Pentru a doua zi la rand politistii timiseni au fost prezenti in zona desfasurarii festivalului Codru, din apropierea Timisoarei. Si de aceasta data unii petrecareti au intrat in atentia acestora fie pentru ca au incalcat legislatia rutiera, fiind drogati la volan, fie pentru ca au venit la party cu…

- Politistii rutieri din Arad au efectuat mai multe actiuni incepand de marti pe soselele din judet. In urma raziilor au fost aplicate 71 de amenzi, in valoare totala de aproximativ 27.300 de lei, din care 28 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați și in afara acestora. De asemenea, au…

- Polițiștii rutieri au reținut, sambata, 788 de permise de conducere, 117 pentru alcool, 15 pentru consumul de droguri și 307 pentru viteza, anunța IGPR, informeaza Mediafax.Polițiștii rutieri au constatat sambata 150 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 788…

- La data de 15 august 2023, in jurul orei 14:22, politistii Sectiei 4 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Vadul Crisului, din zona Ronat a Timisoarei a izbucnit un scandal intre cinci persoane pe baza unor neintelegeri mai vechi. La data de 15 august 2023, in jurul orei 14:22,…

- Weekendul trecut, polițiștii clujeni au efectuat mai multe acțiuni de verificare in trafic, inclusiv la Turda și Campia Turzii. Astfel, duminica, 30 iulie 2023, au depistat atat un turdean beat la volan, cat și un tanar din Campia Turzii aflat sub influența substanțelor psihoactive. „In noaptea de 30…