Șofer ucrainean, pericol pentru traficul lăpușean Vineri seara, in jur de 20:00, pe DN 18B, mai mulți șoferi au fost puși in pericol de un șofer al unui autoturism inmatriculat in Ucraina. Șoferul ucrainean a ieșit de pe drum in mai multe randuri, ajungand pe contrasens, atingand la un moment dat parapeții din zona Pietriș, intre Cernești și Targu Lapuș. Șoferul […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

