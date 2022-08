Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Poliție Autostrazi – A1 Deva – Nadlac au depistat in trafic, marți dupa-amiaza, pe autostrada A1, la km 431, calea 2, sensul de mers Lugoj – Deva, in apropierea localitații Margina, un barbat de 46 ani care a condus un autoturism Ferrari cu viteza de 230 km/h,…

- Astazi, 22 iunie 2022, in jurul orei 02.40, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar, de 21 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat.…

- Astazi, 22 iunie 2022, in jurul orei 01.45, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat un tanar, de 21 de ani, din municipiul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Simion Barnuțiu din Blaj, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie…