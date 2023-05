Șofer strivit de autobuz. ITM cercetează accidentul de muncă O tragedie s-a produs in jurul orei cinci dimineața in curtea societații de transport public in comun Trans Bus , din municipiul Buzau. Un șofer autobuz a fost strivit, in aceasta dimineața, in curtea Trans Bus. Din primele informații s-a constat ca șoferul a uitat sa traga frana de mana a autobuzului, drept pentru care in timp ce completa cu lichid de antigel in spatele autobuzului, acesta a luat-o la vale și l-a strivit pe barbat, din cauza ca in spate se mai afla un alt autobuz parcat. Barbatul avea varsta de 56 de ani și se numește Ion Șerban. Șoferul era apreciat pentru ca ani buni a dus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

