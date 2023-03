Șofer septuagenar din vestul țării, lovit în urma unei șicanări în trafic. De la ce a pornit conflictul Un tanar din Hunedoara s-a ales cu dosar penal dupa un incident grav in trafic. Enervat de un șofer in etate, care conducea mai incet in fața lui, acesta l-a urmarit și l-a lovit cu pumnul in fața pe barbatul are l-a deranjat. Ieri, in jurul orei 9.25, polițiștii din municipiul Hunedoara au fost sesizați […] Articolul Șofer septuagenar din vestul țarii, lovit in urma unei șicanari in trafic. De la ce a pornit conflictul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Un tanar de 28 de ani a fost reținut de polițiștii din Hunedoara, pentru ca a agresat in trafic un șofer in varsta, enervat ca acesta ar fi circulat incet. „El a respectat semnele de circulație“, spune familia victimei.

