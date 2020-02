Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva La data de 19 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 4 Poliție, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat, in varsta de 36 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, banuit de comiterea unor furturi. Cel in cauza este banuit ca, la data…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Cluj au reținut pentru 24 de ore un șofer depistat in trafic sub influența alcoolului. Acesta circula haotic pe DN1E 60, motiv pentru care polițiști i-au facut semn sa opreasca, insa barbatul și-a continuat deplasarea, reușindu-se oprirea lui in siguranța dupa…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj – Napoca au identificat si retinut un barbat banuit de comiterea unui furt calificat. La data de 4 februarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 22 de ani, din Cluj-Napoca. Acesta…

- Conform primelor informații furnizate de IPJ Cluj, la data de 26 ianuarie, în jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul ca, pe raza cartierului Buna Ziua, din Cluj-Napoca, un participant la trafic conduce haotic. Au fost…

- La data de 22 ianuarie, timp de cateva ore, polițiștii Biroului Rutier impreuna cu polițiști din cadrul secțiilor de poliție de pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul jandarmilor clujeni și al lucratorilor din cadrul Poliției Locale, au derulat acțiuni pentru creșterea gradului de siguranța…

- La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier, împreuna cu polițiști din cadrul secțiilor de poliție de pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul jandarmilor clujeni și al lucratorilor din cadrul Poliției Locale, au derulat acțiuni pentru creșterea gradului de siguranța și disciplina…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comiterea unui furt din Piața Maraști. ”La data de 8 ianuarie a.c., in baza investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 4 Poliție, au depistat un barbat banuit de comiterea…

- Ieri, 8 ianuarie 2019, in baza investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 4 Poliție, au depistat un barbat banuit de comiterea unui furt. Tanarul, in varsta de 28 de ani, din Ocna Mureș, a fost depistat intr-o piața de pe raza cartierului Maraști. In momentul…