- Ofiterii Serviciului de Investigatii Criminale Dolj, au facut perchezitii la persoane suspectate de comiterea mai multor infractiuni de furt pe teritoriul Frantei. Potrivit oamenilor legii, suspectii au furat motoare de barci in valoare de peste 200.000 de euro. Ieri, Curtea de Apel Craiova a dispus…

- Ministrul francez al Justitiei, Eric Dupond-Moretti, este convocat pentru 16 iulie pentru pentru a fi inculpat de Curtea de justitie a Republicii Franceze. El se afla in centrul unei anchete si s-ar putea sa i se reproseze un posibil conflict de interese intre functia sa ministeriala si activitatile…

- Un camionagiu roman care scapase in martie de inchisoare, fiind condamnat cu suspendare, va merge acum dupa gratii, in Franța, dupa ce a recidivat și, in plus, a incalcat și restricția de a intra in Hexagon 3 ani, scrie cotidianul regional La Voix du Nord . In urma unui control al vehiculelor grele…

- Instantele de judecata au prelungt mandatele de arestare emise pe numele a doi cetateni spanioli, acuzati de procurorii DIICOT de comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au cultivat peste 700 de plante de canabis intr-un imobil din localitatea doljeana…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la doi ani de inchisoare un barbat de 30 de ani, acuzat ca a incercat sa mituiasca cu 2.200 de lei doi agenti din cadrul Biroului Rutier Craiova. In schimbul banilor, soferul ar fi incercat sa scape de un dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor…

- Un sofer roman de camion a fost condamnat la un an de inchisoare de catre instanta din Dunkerque, in nordul Frantei, dupa descoperirea a trei migranti vietnamezi in patul vehiculului sau. Cei 3 oameni se ascundeau acolo de o ora.

- Un șofer de camion roman in varsta de 50 de ani a fost condamnat vineri la cinci ani de inchisoare, impreuna cu interdicția de zece ani de a intra pe teritoriul Franței, scrie portalul de știri France Bleu.Romanul a fost arestat de agenții vamali luni, langa Le Perthus, imediat dupa ce intrase in Franța…

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat vineri la 5 ani de inchisoare cu executare si plata unei amenzi uriase, de 1,7 milioane de euro, dupa ce a fost prins cu 900 de kilograme de cannabis, la frontiera Perthus. Drogurile erau ascunse printre lazile cu lamai, transmite Adevarul. Camionul plecase din…