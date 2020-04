Șofer român din Italia... Un sofer roman din Italia, localitatea Vasto, a facut accident, intrand cu autovehiculul intr-o statie de gaz si avariind mai multe locatii. Dupa ce a ajuns la fata locului, politia a constatat ca acesta era sub influenta bauturilor alcoolice. Romanul a fost acuzat de nerespectarea masurilor impuse cu privire la pandemia de coronavirus , a fost arestat si amendat cu 3000 de euro. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

