- In data de 1 mai, politistii Sectiei 8 Politie Rurala au oprit, pe raza localitatii Hodac, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Ibanesti. La testarea cu aparatul etilotest, acestuia i-a reiesit o valoare 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condus la spital, pentru prelevarea…

- Joi, 28 aprilie, in jurul orei 23.25, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat un barbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe strada Napoli din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta baturilor alcoolice. Potriviti IPJ Constanta, in urma testarii cu aparatul etilotest…

- Politistii Sectiei 11 Politie Rurala Tarnaveni au oprit in trafic duminica, 10 aprilie, pe DJ 151B, intre localitatile Bahnea – Gogan, un autoturism condus de un barbat in varsta de 36 de ani. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in urma testarii…

- Politisti ai Sectiei de Politie Rurala nr. 2 Band au oprit in trafic marți, 5 aprilie, un barbat in varsta de 42 de ani, din comuna Panet. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca acesta avea o alcoolemie de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la unitatea…

- La data de 20 martie, in cursul serii, politistii Sectiei 2 Band, au oprit in trafic un autoturism condus de un barbat de 47 de ani. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca acesta avea o alcoolemie de 1,18 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul a fost condus la unitatea spitaliceasca…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistiLa data de 3 martie a.c., in jurul orei 21.40, politisti din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au identificat un barbat, de 32 ani, care a condus un autoturism in localitatea Baraganu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La…

- Pe 28 februarie, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Leordeni au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Topoloveni. Este vorba despre un barbat de 39 de ani, din Ratești, condamnat la doi ani și trei luni de inchisoare, ca urmare a comiterii…

- La data de 5 februarie a.c., in jurul orei 11.30, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un tanar, de 17 ani, care a condus un autoturism neinmatriculat in comuna Castelu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Potrivit IPJ Constanta, la data de…